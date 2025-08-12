三つ子パフォーマーの佐藤三兄弟が12日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜夜8・00）に出演。1人の女の子から3人連続で告白された衝撃エピソードを披露した。

佐藤三兄弟は一卵性の27歳の三つ子、長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人が新体操で培ったアクロバットパフォーマンスを世界に広めるため活動している。

恋愛事情について、次男・颯人は「一人の女性に3人順を追って、連続で告白されたことがある」と打ち明けた。三男、長男、次男の順に告白されたことを明かし、「たぶん、この顔がよっぽど好みだったんだと思います」と続けた。結局、情報を共有しているため、その女性とは誰も付き合わなかったという。

次男は彼女に名前を間違えられた経験もあるといい、その後、「絶対に付き合う前に3人の写真を見せて、テストするようにしてる」（三男）とし、「それをクリアしたら僕たちとお付き合いする」（次男）と説明した。

さんまは番組冒頭でそっくりな三つ子を前に「約束するわ、俺、一生分からないと思う」と発言。ちなみに3人を見分ける特長はほくろで、長男は鼻の下、次男は左目の下に3つ、三男は右目の下に2つあるという。