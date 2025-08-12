観光振興の新たな財源として検討を進めます。

雲仙市で「宿泊税」の導入に向けた検討委員会が初会合を開きました。

（雲仙市観光商工部 観光物産課 西田公章 課長）

「雲仙市の基幹産業である観光業の基盤を強化し、戦略的な成長を推進するためには、安定した財源の確保が不可欠である。財源として宿泊税の検討を開始した所です」

検討委員会は、雲仙市内の旅館やホテルの関係者、地域経済の専門家など7人で構成されています。

観光業が主要産業の雲仙市はインバウンドの取り込みが課題となっていて、宿泊者から一定の税金を徴収する「宿泊税」は、新たな観光施策や観光振興の安定した財源となることから導入を検討しています。

初会合では、市側から宿泊税を導入した場合、税収が増加し多様化する観光ニーズに対応できるため、観光客や消費の増加につながる可能性があることが示されました。

（雲仙市宿泊税検討委員会 森田顕仁委員長）

「宿泊税を観光業の振興に使える税金ということで非常に地域振興に繋がるし、導入に向けて議論することは非常にいいことだと考えている」

（雲仙旅館ホテル組合 福田 努 組合長）

「日本最初の国立公園である雲仙が担うべきこれから進む方向は、非常に大事になってくるかと思う。これからの雲仙のインバウンドの増加に伴う活性化に、(宿泊税は)不可欠ではないかと思う」

検討委員会は年内にあと4回、会合を重ね宿泊税の導入を検討していく予定です。