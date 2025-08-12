「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

阪神・大竹耕太郎投手が今季４戦４勝、防御率０・９９と抜群の相性を誇った広島打線に今季ワーストの７失点で２敗目を喫した。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は乱調の理由のひとつとして、好相性を誇るからこその心の隙を挙げた。

◇ ◇

初回を３人で簡単に抑えちゃったでしょ。緩いボールを投げて。その時から嫌な予感がしていた。スローボールを投げる時の腕の振りが緩すぎたんだよね。確かに結果として抑えたかもしれないけど、打者からすれば最初からスローボールが来ると分かる腕の振りだった。やっぱり腕を速く振ってこそ効いてくるのがスローボールであってね。相性がいいからこそ、ちょっと自分で隙を作ってしまわなければいいなと思って見ていた。

二回にモンテロにスローボールを２球続けて左前打。ちょっとなめてるなと思ったね。しかも腕の振りは緩いままだったし。やっぱりね、腕を振っての速い球、変化球があってこその緩い球なんだよね。僕からしたら、大竹が楽をしようと思ってなげたとは思わない。少し相手をなめたなと感じたね。もっと緩急をつけられる技術を持ったピッチャーなんだから、これを機にスローボールを使う時の腕の振りについて見直す、考え直すべきだと思う。

決してスローボールの数が多すぎると言ってるわけじゃない。相手バッターが嫌がる、打ち損じるんであれば、スローボールは大竹の武器のひとつだから、どんどん使えばいいと思う。ただ、スローボールを投げる時は、しっかり腕を振ってこないとスローボールの良さは生まれてこないということを再認識すべき。

年齢的にも若い選手の手本になるべき選手だし、実際に若い選手は大竹を見て、いろんなことを学ぼうとしている。そんな存在だからこそ、自分から隙を見せてほしくはなかった。ぶっちぎりの現状で、阪神の優位は変わらないと思うけど、優勝して、日本一になってからゆっくりすればいいのであって、それまでは気持ちを切らすような姿は見せてほしくない。