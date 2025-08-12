´¶À÷³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡È¥Ú¥Ã¥È¡É¤È¡È¹â²¹¡É¡©¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¡ÖSFTS=½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡×¤È¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤¬Ãæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¡ÖSFTS=½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡×¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä´ØÅì¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¥Þ¥À¥Ë¤Ë»É¤µ¤ì¤ÆÆù¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·ì±Õ·¿¤È¤Ï
Á´¹ñ¤Ë³ÈÂçÃæ¡¡¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É ¡ÈSFTS¡É ¤È¤Ï?
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
SFTS¡Ê½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡Ë¤È¤Ï¡¢SFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥À¥Ë¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Ç¡¢Ã×»àÎ¨¤¬30%¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢È¯Ç®¡¦¤ª¤¦ÅÇ¡¦Ê¢ÄË¡¦²¼Î¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¦7·î30Æü¤ËÈ¯Ç®¡¦Æ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ
¡¦Æ»³°¡¦³¤³°¤Ø¤Î±ó½Ð¤Ê¤·
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Î½é´¶À÷¡¦60Âå½÷À¡Û
¡¦6·î28Æü¤ËÈ¯Ç®¤Î¾É¾õ
¡¦¼«Âð¼þÊÕ¤ÇÈª»Å»ö¡¦Áð¤à¤·¤ê¤Ê¤É¤Ç´¶À÷¤«
º£²ó¡ÖSFTS¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶À÷¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦½©ÅÄ¸©¡¦°ñ¾ë¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦´ôÉì¸©¤È´¶À÷¤¬Á´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢À¾ÆüËÜ¤¬´¶À÷¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
SFTS¡¡¤Ê¤¼Á´¹ñ¤Ë´¶À÷³ÈÂç?
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸µ¡¹¡¢¥Þ¥À¥Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È³èÈ¯²½¤·¡¢ÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï³èÆ°¤¬Æß¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¥Þ¥À¥Ë¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª³èÈ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¤ÎÄ¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¹â²¹¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥À¥Ë¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤ËSFTS¤Î´¶À÷ÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤Êª¤Ë¤â´óÀ¸¤·¤Æ´¶À÷¾É¤Ï¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤Î´¶À÷³ÈÂç¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤ÏÆÃ¤Ë½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
SFTS¤Î´¶À÷·ÐÏ©¤Ï?¡¡¼Â¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ä
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
SFTS¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥³¤¬ÆÃ¤ËÈ¯¾É»öÎã¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯SFTSÈ¯¾É¿ô¡Û
¥Í¥³:194·ï
¥¤¥Ì:12·ï
¡ÊSFTS¿ÇÃÇ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼ý½¸¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¡Ë
¥Í¥³¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢Ã×»àÎ¨¤¬Ìó6³ä¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶À÷·ÐÏ©¡Û
¢§¥Þ¥À¥Ë¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¤Ë´¶À÷
»³¤äÎÓ¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤¬¥Þ¥À¥Ë¤Ë³ú¤Þ¤ì¤ë
¢§¥Ú¥Ã¥È¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¤Ë´¶À÷
ÂÃ±Õ¡¦Ç´Ëì¤Ê¤É¤ÎÀÜ¿¨
¥Ú¥Ã¥È¤«¤é¿Í´Ö¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2025Ç¯5·î¡¢»°½Å¸©¤Î¹âÎð¤ÎÃËÀ½Ã°å»Õ¤¬¸ÆµÛ´ïº¤Æñ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢SFTS´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ½Ã°å»Õ¤Ï¡¢SFTS¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥³¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´¶À÷¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤«¤é¿Í¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¸ý¤Ê¤É¤ÎÇ´Ëì¼þÊÕ¤ä¡¢½ý¸ý¤òçÓ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤¬SFTS¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢çÓ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶À÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ä¥³¥í¥Ê¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä ¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¼£ÎÅ¤ÎÆñ¤·¤µ
¡ÖSFTS¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Þ¥À¥Ë¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÆüËÜ¹ÈÈÃÇ®:Ç®¡¦·ñÂÕ´¶¡¦È¯¿¾
¢§¥Ä¥Ä¥¬ÃîÉÂ:Ç®¡¦·ñÂÕ´¶¡¦È¯¿¾
¢§¥é¥¤¥àÉÂ:Ç®¡¦·ñÂÕ´¶¡¦ÎØ¾õ¤ÎÈ¯¿¾
¤¹¤Ù¤Æ¼£ÎÅÌô¤Ï¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤Î¾¾ËÜÅ¯ºÈ¼çÇ¤¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖSFTS¤Ïµ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Þ¤Ç1½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÐ½èÎÅË¡¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«?
¡Ê1¡ËÏÓ¡¦Â¡¦¼ó¤Ê¤É¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤ë
¡Ê2¡ËÃî¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¡ÊÀ®Ê¬:¥Ç¥£¡¼¥È¡¢¥¤¥«¥ê¥¸¥ó¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤â¸ú²Ì¤¢¤ê
¡Ê3¡Ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼
¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢²°³°¤ÇÌÓ¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¿¶¤êÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Þ¥À¥Ë¤¬Î¥¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¼«ÂÎ¤ÏÀ¸Â¸ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢1¤«·î¤Ë1²óµÛ·ì¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÃ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ô¤«·î·ì¤òµÛ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ìñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
Áòº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Í¥¸,
½»Âð,
ÃÖ¾²¹©»ö