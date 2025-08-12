【食べ放題ニュース】蟹を食べまくれ！大人気「かに推しブッフェ」のかに料理ラインナップが豊富すぎ!!

都ホテル 京都⼋条は、バイキングレストラン「ル・プレジール」にて、2025年9月1日（月）から12月18日（木）までの期間、人気の「かに推しブッフェ」を昨年に続いて開催します。

同ブッフェでは、ディナータイム限定のボイルズワイガニ食べ放題に加え、海鮮丼やカニ甲羅グラタンなど、「かに料理」がさらにパワーアップ。

加えてライブキッチンで焼き上げる「ステーキ」や「デザート」など、その他のメニューも充実！

一部メニューは、ランチタイムでも楽しむことができます。

メニュ紹介（ー例）

※ボイルズワイガニ以外のカニ料理は、紅ズワイガニを使用しています。

【ライブキッチン】

〈ランチ〉

・牛肉のステーキ

・海老と帆立貝の鉄板焼き

・月替わりそば

〈ディナー〉

・牛肉のステーキ

・有頭海老の鉄板焼き

・ボイルズワイガニ

【温製料理】

・カニ甲羅グラタン（ディナータイム限定）

・カニとスケソウダラの朴葉蒸し ⻄京味噌ソース（ディナータイム限定）

・カニと卵のピラフ（ランチタイム限定）

・カニとシーフードのピザ

・カニコロッケ

・カニ焼売 など

【冷製料理】

・海鮮丼（ディナータイム限定）

・カニと海老のちらし寿司

・カニサラダ

・カニ爪と有頭海老 ガーリックオイルソース など

【デザート】

「かに推しブッフェ」開催概要

【期間】2025年9月1日（月）〜12月18日（木）

【店舗】バイキングレストラン「ル・プレジール」1F

【料金】

〈ランチ〉大人￥4,500／小学生￥2,000／幼児（3歳〜）￥1,000

〈ディナー〉大人￥7,900／小学生￥2,900／幼児（3歳〜）￥1,300

【営業時間】

〈ランチ〉平日（120分制）11：30〜14：30（L.O.14：00）、土日祝（2部制）1部 11：30〜13：00／2部 13：30〜15：00（L.O.各15分前）

〈ディナー〉平日（120分制）17：30〜21：30（L.O.21：00）、土日祝（2部制）1部 17：00〜19：00／2部 19：30〜21：30（L.O.各15分前）

【予約・問合せ】都ホテル 京都⼋条 レストラン係 TEL 075-661-0051 （受付時間 10：00〜17：00）

会場概要

◆都ホテル 京都八条

所在地：京都市南区⻄九条院町17

※写真はイメージです。

※表記料金には、消費税・サービス料が含まれています。

※内容は変更になる場合があります。詳細は、同ホテルのホームページをご確認ください。