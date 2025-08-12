カズレーザー＆二階堂ふみ交際を「知ってた」芸人が明らかに 『VIVANT』オチも聞く「ふみさん、仲嶺さんの仲」
お笑いコンビ・ナイツがパーソナリティーを務めるニッポン放送『ナイツザ・ラジオショー』（月〜金 後1：00）が12日に放送され、結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーと二階堂ふみの交際を「知っていた」芸人が明らかになった。
【写真】“3人”のイラストを添えて…『家事ヤロウ!!!』結婚祝福の投稿
番組月イチレギュラーの三日月マンハッタン・仲嶺巧がコーナーで登場すると、カズレーザーと近しいことから、塙宣之が「ふみも同居するの？」といきなり質問。そのまま結婚の話題になった。
仲嶺は「すごいんですよ」と切り出し、「芸能界というか、僕だけ知ってましたから。皆、知らない、知らないって、びっくりしたって言ってたでしょう。僕だけ1年前から知ってたんですよ、1年前から。ずっと黙ってたんです」と一気に語ると、スタジオは「えーッ！」「1年前から知ってたの？」と驚きの声。
1年前、カズレーザーから「最初は彼女ができた的なことで会わせたい」と言われ、それが二階堂だったという。「やけにかわいい人だなと思ったら」と振り返った。「今となっちゃ、2回ごはん行きましたから。ふみさん、仲嶺さんの仲ですよ」と誇った。
仲嶺は「2人でいるときはすっごいにやけてましたね」「幸せそうでしたね」とも報告。また、二階堂に『VIVANT』のオチも聞いたというが、かわされて「苦笑いしてましたよ」と報告していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
