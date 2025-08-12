歌舞伎俳優の中村又五郎（69）、中村歌昇（36）らが12日、都内で全国巡業「松竹大歌舞伎」（10月31日初日、全国18会場、全23公演）の製作発表記者会見に出席した。

巡業には歌昇の長男中村種太郎（9）と次男中村秀乃介（6）、弟の中村種之助（32）も参加し、親子3代での公演となる。演目は「泥棒と若殿」「お祭り」。泥棒と若殿は2015年に亡くなった坂東三津五郎さんが再び脚光を当てた演目。又五郎は「亡くなった三津五郎君ともこの作品を何度かした覚えがあります。私も読んで素敵な作品だと思っていた。今回演じさせていただき、本当にありがたく思っています。家族一同、一生懸命務めさせていただきます」と気合を入れた。

会見では記者から東宝配給の大ヒット映画「国宝」（李相日監督）についても質問が及んだ。又五郎は「まだ拝見しておりません。映画は松竹の映画と決めております」とキッパリ。歌舞伎座などの興行を仕切る松竹の顔を立てた。

種之助も「拝見してませんが、歌舞伎に興味を持っていただけるのはありがたいことですので、全国の皆さんにそれをきっかけに見に来ていただけたらうれしい」とブームを歓迎した。