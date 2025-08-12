夫の言動に「なんでわかってくれないの!?」とモヤモヤした経験、ありませんか？ 今回は、何度言っても聞く耳を持たない夫に、ついに奥さんがブチキレた話をご紹介します。

無神経な夫に我慢の限界！

「結婚してからずっと、夫の無神経さに悩まされていました。夫は食事の時に、私や子どもの分まで勝手に食べてしまうんです。何度注意しても聞かず、まるで悪気がない様子。「お前が作ったんだからいいだろ」「どうせ残すんだろ」と開き直る夫に、私のイライラは募る一方でした。

ある日、友人を呼んで食事会をしたときも、夫は普段と同じことをしてしまったのです。友人の分まで勝手に食べてしまい、場は一気にシラけた雰囲気に。夫の常識のなさに、私は恥ずかしさと怒りで震えました。

その日の夜、私は夫に「もう本当に我慢の限界。このままなら離婚も考える」と告げました。夫は「大げさだろ」と笑っていましたが、私は真剣な表情で「もし次に同じことをしたら即離婚だから」と宣言しました。夫は私の鬼気迫る表情に、さすがに焦ったようです。それからというもの、夫は私の食事に一切手を出さなくなりました。最初は戸惑っていたようですが、今では「これは誰の分？」と確認するほどに。あの時、本気でぶつかってよかったと心から思っています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年2月）

▽ 夫の無神経な行動に悩んでいる女性は少なくありません。大切なのは、自分の気持ちを我慢せずに伝えること。時には強気な姿勢を見せることで、相手もようやく事の重大さに気づいてくれるのかもしれませんね。我慢ばかりしていると、いつか心がパンクしてしまいます。自分の気持ちに正直になって、夫婦関係を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。