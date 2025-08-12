森川葵、『スティンガース』共演の志田彩良が描いた似顔絵ににっこり「めっちゃ似てる」「そっくりやなw」
女優の森川葵が、12日にインスタグラムを更新。ドラマで共演する女優・志田彩良が描いてくれた似顔絵を公開すると「めっちゃ似てる」と反響が集まっている。
【写真】志田彩良が描いた二階堂民子（森川葵）
放送中のドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系／毎週火曜21時）で主人公・二階堂民子役を務める森川は「今日21時からはスティンガース第４話！ さらちんが二階堂描いてくれたょ。それ以外はそのうち公式から上がる、かもね」とつづり、おとり捜査検証室のメンバー・森園はな役を務める志田が描いてくれた似顔絵を公開。歯を出してにっこりと笑ったイラストは、特徴をよく捉えておりかわいらしい。
イラストを見たファンからは「めっちゃ似てる」「そっくりやなw」「二階堂とあおいたん自身似てる」「可愛いけど、似顔絵捜査員になれなそう」などの声が上がっていた。
■森川 葵（もりかわ あおい）
1995年6月17日生まれ。愛知県出身。2010年にファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディションでグランプリを受賞しデビュー。2012年、映画『Love ToRAIN-ラヴトレイン-』で映画初出演にして初主演を果たす。以降、映画、テレビドラマに数多く出演。
引用：「森川葵」インスタグラム（@aoi_morikawa0617）
