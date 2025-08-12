東京初期衝動が、8月27日に配信リリースする新曲「さよならランデヴー」のジャケット写真と、新アーティスト写真を公開した。

同楽曲は、9月24日にキングレコードよりリリースされるメジャーデビューアルバム『東京初期衝動』からの先行配信シングル。本情報とあわせて、同楽曲が10月10日より公開される映画『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡[私闘編]』の主題歌に決定した。

本映画は、阪元裕吾監督による殺し屋ドキュメンタリー映画。フリーの殺し屋 国岡の日常に、阪元監督が密着したモキュメンタリー作品『最強殺し屋伝説国岡[完全版]』（2021年）、続く『グリーンバレット 最強殺し屋伝説国岡[合宿編]』（2022年）の続編となる。

東京初期衝動としては『グリーンバレット』の主題歌「エンドロール」に続き、阪元裕吾作品2作目の映画主題歌に。バンドの新たな可能性を追求したキャッチーでパンクな同楽曲が、映画のエンディングを盛り上げる。

なお、本映画が8月29日より開催される『第21回大阪アジアン映画祭』にて特別招待作品としてワールドプレミア上映されることが決定。さらに、ポスタービジュアルと場面写真も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）