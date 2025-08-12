◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）

中日は今季１８度目の完封負けで５位に転落した。初回１死満塁の絶好機でチェイビスが遊ゴロ併殺。巨人先発の森田を立ち直らせてしまった。守りでは、３回２死三塁から田中の失策で先制点を献上。先発の大野は続くキャベッジに適時二塁打、さらに岸田に２ランを浴び、自責０で一挙４点を失った。７日以降は日替わりで４位と５位を行ったり来たり。７月２０日に７連勝が止まった後は、１度も連勝がない状況だ。

以下は試合後の井上一樹監督の一問一答

―３回は取れるアウトを取れなかったところから

「結局そういうこと。取れるところで、初回に点を取れなかった。逆に、取れるアウトを取れなかったというところ。やっぱり１球、１アウトの大切さ。キャベッジ、岸田に打たれたところで勝敗（の行方）はぐっと傾いてしまった」

―不振の岡林は

「今は７番に下げているけど、俺の中では、まだ外すつもりはない。上林にセンター行け、ブライトにライト行けって言うのは簡単だけど、そこはかたくなに外さず使ってきたのはあいつ（岡林）だけ。（その思いと）あいつの我慢強さが合致すれば、最後の１４３試合目まで使うつもりだから」

―ずっと好調の選手はいないものだが、乗り越えてほしい選手

「（シーズン序盤に）けが人が出たときに上林が頑張ってくれて、岡林とバヤシ・バヤシで引っ張ってくれた。でも後半に垂れているようではあかんよ、と。後半の方が周りの印象も強くなるし、数字も２割９分くらいあったのが２割６分くらいまで落としている。３分落ちるというのは、よっぽど。もうひと踏ん張りをこっちは促すし、応えてもらうしかない」

―巨人・森田とは初対戦だった

「初対戦というのはもちろんだし。でもチャビ（チェイビス）だけが初対戦ではなく、みんな初対戦。対策してミーティングをするけど、生かせるか生かせないかは一瞬の勝負だから。毎日試合がある。もう、くよくよしていてもしょうがない」

―中田の登録抹消は

「体調不良。２、３日ちょっと使える漢字はないなと思ったから」

―吉田が中継ぎでプロ初登板。今後も中継ぎか

「考えます。９連戦ということで、メヒアを中継ぎに入れたり先発させたり、吉田を中継ぎに入れたりしたけど。そいはまた考えます」