フェミニンスタイルと相性のいいレーストップス♡ 光沢素材や鮮やか色のボトムを合わせることで、シーズンライクな華やかさを引き立たせて。

ホワイトパンツでデコラブラウスを洗練させて

花柄刺しゅうをほどこした存在感あるえり付きのレースブラウス。ネイビーで品よく着映えながら、クリーンな白パンツを合わせて抜け感もしっかり。ほんのり肌が透けるシアー袖もポイント。

ブラウス\13,200、バッグ\13,200/ともにNoëla パンツ\12,100/MERCURYDUO 靴\33,000/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)

大人ピンクの艶ワイドパンツで華感とリラクシーさを両立

レースからほんのり肌がのぞくノースリーブニット。オールホワイトのニットなのでレースが主役になりすぎず、合わせるボトムを選ばないのがうれしい♡

ニット\2,099/GRL パンツ\18,700/CELFORD バッグ\5,498/grove(ワ ールド プレスインフォメーション) 靴\11,550/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店)

掲載：美人百花2025年7月号「ムードがほしい日はレースを着て」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部