華やかなフリルトップスを通勤服にするなら、ペンシルスカートがお似合い。ボリューム感や華感を引き立てつつ程よい甘さにしてくれるシンプルさが◎！

甘口フリルブラウスを美人ルックに誘う清涼感ブルー♡

出典: 美人百花.com

たっぷりフリルが旬見えも女性らしさも満点。クールなブルーのペンシルスカートで、美人度高まるオフィスルックに。

スカート\11,000/MISCH MASCH(ダブルエー) ブラウス\12,100/MERCURYDUO(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店) 手持ちしたジャケット\38,500/アルページュ ストーリー イヤリング\6,820/イットアトリエ(14 SHOWROOM) 腕時計\60,500/セイコール キア(セイコーウオッチお客様相談室) バッグ\5,800/Olu. パンプス\17,600/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部