仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！

甘いものが苦手な方や男性がいる場に

富士見堂 青砥本店

あんこ天米

お米の粒感が残るせんべいで、あんこをサンド。塩気と上品な甘さ、ザクッとした香ばしさとこしあんのなめらかさと、味と食感、両方のコントラストが楽しい一品。減農薬米や北海道産の小豆が使用され、素材本来のおいしさが伝わってくる洗練された味わいです。売り切れ続出ではあるものの、新宿や銀座などの百貨店や東京駅地下にも店舗があります。

賞味期限:50日 通販:可(不定期販売。製造数に限りあり)

from広報さん

「小気味よい食感のせんべいと、上品なあんこの組み合わせが、甘いものを普段召し上がらない方にも好評。個包装で分けやすく、賞味期限も長めなので、贈る側も安心して、自信をもって選べる手土産です」

SHOP DATA

住所：東京都葛飾区青戸3の25の7

電話番号：03・3604・5648

営業時間：9:00〜18:00

休み：日曜(祝日の場合は営業

HPはこちら

教えてくれたのは

株式会社ソーシャルインテリア 事業企画部 広報PR

郄橋智紗さん

1988年生まれ。地方銀行、グルメサイト運営会社勤務を経て、現職に。休日の趣味はインテリアショップ巡り。最近は、キックボクシングで汗を流すことにもハマっている。

