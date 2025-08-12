百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、 美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。オールジャンルのランキングや意外と知らない百花世代の平均値を発表します！ みんなの頭の中をのぞき見してみて♡

TRIP部門

夏休みやお正月など、年に数回の長期休みに国内外への旅行で羽を伸ばすのは自分への最大級のご褒美。旅好きなレディたちが選んだトラベルアイテムは必見です！

Q1.海外旅行で行きたい場所は？

1位：ハワイ

2位：韓国

3位：フランス

去年とまったく同じランキングに。「ハワイは毎年でも行きたい！」「パリは永遠に憧れ♡」一番手頃な韓国は美容目的が多め。

Q2.国内で行きたい温泉地は？

1位：箱根

2位：草津

3位：別府

「思い立ってすぐ行ける非日常」毎年不動の箱根と草津のツートップ。今年は九州が誇る温泉地・大分県の別府が3位に食い込みました。

Q3.よく利用する旅行サイトは？

1位：楽天トラベル

2位：じゃらん

3位：Agoda

「楽天ポイントが貯まりやすい」「よくセールしてるのでお得」Agodaはとりあえず確保して期限内に無料でキャンセルできるのが◎。

Q4.愛用している スーツケースは？

1位：RIMOWA

2位：ジュエルナローズ

3位：サムソナイト

出典: 美人百花.com

「軽くておしゃれ」「海外でどんなに雑に扱われても壊れない」「耐久性への自信をうかがえる生涯保証付き」2週間以上の旅行にも使えるサイズ。

エッセンシャル トランク プラス 80×41×37cm \226,600/リモワ

Q5.愛用しているトラベルグッズは？

1位：Francfranc ハンギングポーチ

2位：無印良品 吊るして使えるケース

3位：ホテルライクインテリア ダイヤモンドキルトポーチ

出典: 美人百花.com

「ハンギングタイプは旅行先の洗面所で使いやすい」「フランフランはキルトデザインで見た目も可愛い♡」取り外し可能なクリアポーチはスパバッグとしても活用できます。

ハンギングポーチ L \3,900/Francfranc

Q6.好きなホテルは？

1位：ザ・リッツ・カールトン

2位：帝国ホテル

3位：星野リゾート

「どんな高級ホテルにもない唯一無二の雰囲気」「トイレでいいから住みたい」地域に合ったハイレベルな内装を楽しみに各地を巡るリッツファンも。

掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」

文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部