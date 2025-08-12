機能的で見た目も涼しげ！ おしゃれで使い勝手も良いユニバーサルオーバーオールのメッシュバッグ

夏の装いには涼しげなメッシュバッグが似合います。そんなメッシュバッグの新作がアメリカ・シカゴ発のワークウエアブランドUNIVERSAL OVERALL（ユニバーサルオーバーオール）より登場しました。

1924年の創業以来、1世紀にわたってタフなワークウエアを追求する同ブランドが手掛けるメッシュバッグはタフでありながらユニセックスで使えるデザインが魅力。夏のラフなファッションにアクセントをプラスしてくれる鮮やかなカラー展開にも注目です。

「トライアングル メッシュ ショルダー」（3630円）はイヤホンや鍵などの小物を持ち歩くのにちょうど良いサイズ（W15×H15×D15cm）の変形トライアングルピラミッドポーチ。ネオプレーンメッシュ素材で中のアイテムを保護します。

取り外しできるザイルショルダーで斜め掛けしたり、付属のブランドロゴネーム入りのループで手持ちしたり、マルカンカラビナでベルトループやバッグに取り付けることも可能です。

メッシュの涼やかな素材感と爽やかなカラー、コロンとしたキュートなフォルムはアクセサリー感覚で使えるはず。

ひと回りコンパクトな10×10×10cmサイズの「トライアングル メッシュ ポーチ」（2970円）もラインナップ。こちらはザイルショルダーは付属しておらず、ベルトループやバッグに取り付けられるカラビナと、手持ちできるループ付きです。ショルダーとポーチ、どちらもWHT、LIME、C.GRY、SAX、BLKの5色展開。

ほかにもフロント部分にメッシュ素材を使用した「フロント メッシュ ミニショルダー」（4620円）や、剣道の防具入れから着想を得た「フロント メッシュ シンゲンブドウバッグ」（9790円）も登場。メッシュ使いのバッグを取り入れて夏らしさ溢れるコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか。

