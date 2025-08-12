＜40・50代＞夏のボサ髪→ サッとごまかせる！【3COINSのクリップ】に頼りたーいッ♡

湿気や汗で髪がまとまりにくい夏は、さっと留めるだけでこなれて見える【3COINS（スリーコインズ）】のヘアクリップがとっても便利！ プチプラながら、デザインも使い勝手も優秀なものがたくさん揃っているんです。今回は、大人の髪にも映えるおすすめのヘアアレンジ & アイテムをご紹介します。

低めポニーをくるっと！ ナチュラルにまとまる簡単アレンジ

【3COINS】「スクエアサティーナメタルバンス」\330（税込）

マットなメタル素材のスクエア型クリップは、程よい存在感とシーズン問わず使いやすいのが魅力。髪をくるっとねじって、低めの位置でクリップ留めしただけのラフなまとめ髪も垢抜けた印象に。あれこれ手を加えなくても、ひとつ留めるだけで簡単に大人っぽく仕上がります。

リボンモチーフでも甘さをプラス

【3COINS】「リボンクリアバンス」\330（税込）

こちらのリボンバンスは、透明からベビーピンクのグラデーションの色合いがポイント。カラーはほどよく甘めなこのピンクのほか、甘さ控えめのホワイトとグレーの全3色。まとめ髪にひとつ添えるだけで、ほどよくフェミニンなアクセントに。

パール調パーツが効いた高見え感！

【3COINS】「パール付ウネウネメタルバンス」\330（税込）

ニュアンスのある形が目を引くこのバンスは、遊び心をコーデにプラスしたい時におすすめ。ゴールドカラーのベースに小さなパール調パーツがあしらわれていて、控えめながら華やかさを感じさせるデザインです。まとめ髪のアクセントに使えば、後ろ姿にさりげなく個性を演出できそう。

クリア素材 × ハートで甘さ控えめに

【3COINS】「プラハートバンス」\165（税込・セール価格）

ぷっくりとした透明素材が涼しげな印象を与えるこのバンスは、夏のヘアアレンジにぴったりなアイテムです。全体がクリアなので、髪色や服の色を選ばずに使えるのもポイント。さりげなく可愛いエッセンスを加えたい時にぴったりかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里