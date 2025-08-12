“スポ素材×ガーリー”が好相性♡ ギャップ見せな「甘いスポーティーコーデ」
夏に注目が集まるスポーティー素材の実用性は間違いないけれど、ただスポーティーなだけではナンセンス！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ギャップを見せる「ガーリーで甘いスポーティーコーデ」をご紹介します。糖度を高めて雰囲気をガラッと変えちゃお♡
スポな素材とガーリーアイテムの甘い関係
動きやすさは言わずもがなな、スポーティー素材。
チルな日常に活躍するのは間違いないけれど、ただスポーティーなだけではナンセンス。
そんなときこそ、甘さのあるアイテムをあわせて、女度を上げる。ギャップを見せて。
Cordinate 丈短なジャンパーにトレンドのドットがNEOスポ
シャカシャカ素材のジャンパーはクロップド丈で女みのあるルックに。トレンドでもある小さめドットのタイトスカートで糖度を上げるのがイマドキ。
Cordinate スポーツウェアにリボンとチビカーデの変化球
本格的なスポーツウェアこそ、大胆に甘さのある小物をプラス。リボンで顔まわりを華やかに♡
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海