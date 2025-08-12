“スポ素材×ガーリー”が好相性♡ ギャップ見せな「甘いスポーティーコーデ」

夏に注目が集まるスポーティー素材の実用性は間違いないけれど、ただスポーティーなだけではナンセンス！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ギャップを見せる「ガーリーで甘いスポーティーコーデ」をご紹介します。糖度を高めて雰囲気をガラッと変えちゃお♡

スポな素材とガーリーアイテムの甘い関係

動きやすさは言わずもがなな、スポーティー素材。

チルな日常に活躍するのは間違いないけれど、ただスポーティーなだけではナンセンス。

そんなときこそ、甘さのあるアイテムをあわせて、女度を上げる。ギャップを見せて。

Cordinate 丈短なジャンパーにトレンドのドットがNEOスポ

シャカシャカ素材のジャンパーはクロップド丈で女みのあるルックに。トレンドでもある小さめドットのタイトスカートで糖度を上げるのがイマドキ。

ジャンパー 11,000円／アディダスオリジナルス（アディダス）ギャザートップス 34,100円／オペラスポーツ（エンメ）スカート 11,440円／SAKK（HANA KOREA）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate スポーツウェアにリボンとチビカーデの変化球

本格的なスポーツウェアこそ、大胆に甘さのある小物をプラス。リボンで顔まわりを華やかに♡

ブラトップ 8,800円、パンツ 19,800円／ともにウイルソン（アメアスポーツジャパン・ウイルソン）カーディガン 7,700円／GIUNON（アンティローザ）リボンバレッタ 1,760円／GOLDY バッグ 9,480円／イリゴ（HANA KOREA）

撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海