8月11日、日向坂46の2期生・金村美玖が公式ブログを更新した。

ブログ内で、9月17日発売予定の日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」で同期の小坂菜緒とダブルセンターを務めることに触れた金村は、「率直に…とても嬉しいです！！」とコメント。

続けて、「まさかこのタイミングで任せていただけるとは思っていなかったので、 平然を装いながら、心はうるさいほど 高鳴っていたと思います」などと心境を明かした。

また、「ダブルセンターということで、 心強すぎる子が隣にいます。 ずっと憧れで尊敬で、 今でも目を合わせるのが照れくさいけど、 本当に信頼しかありません」「いつも面倒見てくれてありがとう。 ふざけた事で笑ってくれてありがとう。 一緒だったら何も怖くないね！」「頭で思っていることは もっと大量にあるんだけど 言葉にするのが難しいな」と、小坂への想いについても綴った。

そして、「とにかく楽しい期間になること 間違いなしだと思うので、 みんなもワクワクして待っていてね。」「『お願いバッハ！』を よろしくお願いします」とファンへのメッセージで投稿を締めくくっていた。