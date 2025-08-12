8月11日、藤本美貴がInstagramを更新。夫・庄司智春（品川庄司）と13歳の長男との親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】長男が撮影！庄司智春との寄り添いSHOTも公開

藤本は、自身のInstagramアカウントにて、「息子と3人で Creepy Nutsのライブに行ってきました」と報告すると、庄司と長男と3人で撮影した親子ショットを掲載。

続けて、「息子の好きなアーティストさんのライブに行く なんか幸せな時間でした」「楽しすぎて盛り上がりすぎて 汗だくでした」「最高な時間」と綴り、会場の写真も掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「仲良しですね」「とらくんもおっきくなったねぇ」「素敵なご家族」「虎ちゃんの嬉しさが伝わってきます」「大好きな家族」「息子くん、ミキティに口元がそっくり」などの反響が寄せられている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に庄司と結婚し、現在は3児の母。SNSやYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』では、家族との日常や母親としての姿・考えなどを発信し、たびたび注目を集めている。

Instagramではプライベートの写真を掲載することも多く、7月31日の投稿では、「息子が撮ってくれた 私のオトコと海ショット」とコメントし、長男が撮影したという、海を眺める藤本に庄司が寄り添うモノクロSHOTも公開していた。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより