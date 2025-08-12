ÁÐ»Ò¤Î¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¡È¥æ¥Ë¥¾¥ó¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï?¡¡¥Þ¥Ê¥«¥Ê¤¬À¼¤½¤í¤¨¾Ú¸À¡¢¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤¦¤½¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍËÌë8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÐ»Ò¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤ä¥æ¥Ë¥¾¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»°¤Ä»Ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Îº´Æ£»°·»Äï¡¢Ä¹ÃË¡¦°½¿Í¡¢¼¡ÃË¡¦ñ¥¿Í¡¢»°ÃË¡¦²Å¿Í¤Ï¶ìÏ«ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¤òµá¤á¤é¤ì¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤Î¥Þ¥Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬ºî¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¦±é¤·¤¿¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É¤³¤È»°ÁÒçýÆà¤È»°ÁÒ²ÂÆà¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ê¥«¥Ê¤Ï14ºÐ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖËÜÅö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿µ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ÂÆà¡£çýÆà¤â¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤¬À¨¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¦¤½¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Þ¥Ê¥«¥Ê½é½Ð±é»þ¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥Ê¥«¥Ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¤ä¥æ¥Ë¥¾¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´Æ£»°·»Äï¤Ï¡¢¥Þ¥Ê¥«¥Ê¤Ëµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ïµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£