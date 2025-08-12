◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（46）は、中5日でプロ2度目の先発マウンドに上がって7回2安打無失点とまたも好投し、自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）をマークした2年目左腕・森田駿哉投手（28）を絶賛した。

「ちょっと今日ストライクゾーンちっちゃかったんですけど、そのなかで我慢してね、打ち取っていっていたので、要所でフォークも落ちて三振も取れていたので素晴らしい内容だと思います」とまずは話すと、初回1死満塁のピンチをしのいだことについて「あれで乗っていけた感じしたんでね」と目を細めた。

森田はこれでデビューから4試合（うち先発2度）に投げ、合計15イニングを4安打1失点（自責0）。いまだ防御率0.00が続いている。

「ボールも多分思ったより動いてるし、要所で投げるのは多分、（自分は）打席に立ってないから分からないんだけど、（打者は）強く感じてるはずなんでね。高さも間違えないし、もともとゴロピッチャーだからね。それが今はうまくハマってるんじゃないかなと思いますね」と阿部監督。

ひょうひょうとしたたたずまいで、マウンドでも落ち着いて投げているように見えるが、「もう社会人も出てますし、自分で責任感持ってやってくれてるんでね。それだけで十分です、はい」と話していた。