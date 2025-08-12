「メイクする前から完成されてる」宮崎麗果、すっぴん→メイク後に絶賛の声「輪郭がめちゃくちゃ綺麗」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月11日、自身のInstagramを更新。“5分メイク”の動画を公開しました。
【動画】宮崎麗果の5分メイクの様子
ファンからは、「れいちゃん綺麗〜」「めっちゃお肌綺麗」「何より、輪郭がめちゃくちゃ綺麗」「見惚れてしまいました」「メイクする前から完成されてる」「はじめから最後までお美しいです」「アイライン引くの上手すぎて何度も見てしまいました」と、称賛する声が相次いでいます。
(文:中村 凪)
「はじめから最後までお美しい」宮崎さんは「5分で準備をしましょう」と英語でつづり、1本の動画を投稿。メイクをする姿です。すっぴんの状態から下地、眉、目元など、手際よく進めています。最後はヘアスタイルも整え、ピンクのキャミワンピースにピアスも付けて、あっという間に完成。美しい姿に仕上がりました。
「1番のストレス発散法」自身のInstagramで日常ショットをたびたび公開している宮崎さん。7月29日には「Driving Mini Vlog 1番のストレス発散法 みんなはどうストレス発散してますか？」とつづり、運転を楽しむ姿を披露していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
