名門・明大卓球部の現役学生とＯＢによるエキシビションマッチ「ＧＯＡＴＵＳ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 明大ドリームゲームズ〜調布市制施行７０周年記念事業〜」が１２日、東京・調布市総合体育館で行われた。２０２０年に卓球部の創設９０周年記念試合として開催して以来、２度目の試みで、初の有観客試合。約２００人が集まった。

大会アンバサダーは２１年東京五輪混合ダブルス金メダルの水谷隼氏が務め、ＯＢは戸上隼輔（井村屋グループ）、宇田幸矢（協和キリン）、森薗政崇（ＢＯＢＳＯＮ）、神巧也（ファースト）ら１３選手が参加。戸上、宇田組が２月の全日本選手権男子ダブルス優勝の飯村悠太（３年）、木方圭介（２年）組と対戦するなど、計１０試合が行われた。

森薗は渡辺裕介（協和キリン）とペアを組み、軽快な動きを披露。後輩の学生たちに対し、興行として観客の前でプレーした経験が糧になることを期待し「そういう経験をして分厚い選手になっていく。今後、大学の試合で最高のパフォーマンスを発揮できる礎になるんじゃないか。これを続けていくことが大切」と指摘。自身は男子ナショナルチームのコーチを兼任する関係で久々の実戦となったが、今後について「試合に出ていく予定でずっと練習やトレーニングをしている。皆さんにまたいい姿を見せられたら」と報告した。

出場選手で最年長３２歳の神は、シングルスで宮川昌大（協和キリン）に勝利と貫禄を見せた。学生時代に指導を受けた高山幸信監督、田崎俊雄元監督もベンチ入りしており「プレーも楽しかったし、卒業して１０年以上たって、高山さんや田崎さんと一緒に戦えたことも楽しかった」と充実した表情で振り返った。

卓球部を率いる高山監督は「学生にとってプラスでしかない。ＯＢもいい緊張感で楽しくできたと思う。お互いに有意義な時間にできたんじゃないか」と振り返り、今後の展開に「一回で終わらないように続けていきたい。試合だけじゃなくて他のイベントだったり、卓球ファンに喜んでもらえるような企画ができれば」と意欲を示した。