◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）

阪神が広島に今季ワースト９失点で大敗した。マツダスタジアムでの連勝は６でストップ。２位・巨人が勝ち、マジックは２８のままとなった。

先手は取った。３回２死一、三塁、プロ初の４番に入った前川が投手強襲の先制打。なおも２死一、二塁から大山が四球、続く木浪も押し出し四球でこの回２点を挙げた。

先発・大竹が誤算だった。２―０の３回、２死一、二塁から末包に左前適時打を献上し、なおも２死一、二塁からモンテロに左越えの逆転３ランを浴びた。モンテロには５月１７日（甲子園）でも被弾。今季の３被弾中２本目となった。

５回には２死一、二塁から小園に右前適時打。続く末包に左中間フェンス直撃の２点二塁打を許し、降板した。試合前時点で通算１３勝１敗、今季も４戦４勝で防御率０・９９のカープキラー。得意の相手に完全攻略され、ソフトバンク時代の２１年３月３１日・オリックス戦（京セラＤ）以来、２３年に移籍後ワーストとなる７失点を喫した。８回には桐敷が前川に２点打を浴びた。

この日は佐藤輝が４月９日・ヤクルト戦（甲子園）以来、中野が今季初のベンチスタート。スタメンが大幅に入れ替わったゲームで大敗した。