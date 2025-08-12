◇MLB エンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手は8月の勢いが止まりません。

古巣エンゼルスとの一戦では、7点を追う8回に3試合連続となる42号ソロを記録。敵地ながらかつての古巣の本拠地で打席毎に大歓声を受け、リーグトップに並ぶ一発を放ちました。

8月は勢いが止らず。日本時間7日のカージナルス戦では、「1番・投手兼DH」で出場し、センターへの特大の39号で、日本選手3人目となるMLB通算1000安打を達成。

9日のブルージェイズ戦では、5打数3安打の活躍で勝利に貢献。6月16日ぶりの猛打賞をマークすると、10日のブルージェイズ戦は、「打った瞬間確信」のセンターへの3年連続4度目の40号に到達しました。

大谷選手は、8月の10試合全てで安打を記録。10試合連続安打は今季最長です。また38打数17安打で月間打率.447、直近5試合で4本塁打とアーチも量産しています。

過去3年も8月に強い大谷選手。54本塁打の昨季は月間打率.235も12本塁打をマーク。2023年は打率.316で5本塁打、2022年は打率.317で8本塁打と今年も8月に強さを見せています。