１２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」は、「双子＆三つ子が大集合 フシギな人生ＳＰ」が放送された。

話題の美人双子インフルエンサー「はんなみいな」が登場。姉はんな、妹みいな、２１歳でともに青山学院大学。米国生まれ＆ドイツ育ちでＴＯＥＩＣ９００点以上。

双子タレントが集合した中でも、とりわけソックリ。番組で恋愛が話題になると、似てるから姉妹のどちらでもＯＫの男性は「絶対ダメ！」と口をそろえた。妹みいなは「なので異性と遊ぶ時は２人プラスその男の子で、３人で遊んで、ダブルチェックします。見分けられてるかとか」と明かし、「ええーっ！？」と驚きの声があがった。姉はんなも「そこで性格の違いも分かんないとダメなんです。じゃないと、どっちでもいいになる」と語った。

ネットでも話題となり「はんなさんみいなさん区別つかないな」「前髪チョロリンが同じでかわいい」「可愛すぎる」「初めて知る はんなみいなの違いが全く解らない」と反応する投稿が集まった。