＜落ち着いて！！＞もうすぐ離婚予定だけど、運命の男性に出会っちゃった！妄想が止まらない
子どもが高校を卒業したり、独立して家を出て行ったりした後に旦那さんと離れる熟年離婚を考えているママは少なくないかもしれません。離婚後は再び独身となるので、自由な生活ができる妄想をして胸を膨らませることもあるでしょう。そんななかママスタコミュニティには「運命の人に出会えた気がする」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは1番下のお子さんが数年後に成人するタイミングで、旦那さんとの離婚を考えています。
『接客業をしているのですが、ある男性からアプローチされています。現段階では連絡先も教えていません。その方の職業は私のなかでは高収入だと思っていて、なんと先日、私が以前からほしいと思っていた高級車にも乗っていることがわかりました。見た目は高身長、すらっとした体型、サングラスが似合う方で、最初は悪くないかな程度でしたが、これはもう運命なのかなと思い、自分のなかで妄想が膨らんでしまい、暴走しています。こんな経験ありますか？』
投稿者さんは間もなく離婚することを考えていることから、次の人生や新しい出会いに敏感になっているかもしれません。そうしたなかで職場の男性客からアプローチをされており、収入や車などが自分の理想と一致したことで「運命の人に出会えた」と考えている様子。そこでママたちに意見を求めていました。
本当に運命なら結婚までサクサク進むのでは？
『旦那のときも運命だと思ったから結婚したんでしょ。その結果がこれ。いい年なんだからよく考えたら』
『旦那と出会ったときは運命かってくらいサクサク物事が進んですぐに結婚したよ』
『その男性もいつまでも理想のスタイルではないよ。サングラスも似合わなくなるし、お腹も出てくる。高級車も中古かもしれない。見える部分だけで運命って思えるなんて軽すぎ』
実際に旦那さんに運命を感じたというママからは、「いろいろな物事がスムーズに進んであっという間に結婚に至った」とコメントがありました。また投稿者さんに対して「旦那さんも運命の相手だと思ったから結婚したのに離婚するんでしょ」と今の結婚生活から学ばない姿勢を指摘する人がいました。投稿者さんは旦那さんと授かり婚をしたそうで、決して運命だと感じたわけではなかったと綴られています。ある意味スムーズに物事が進んだとも言えます。また投稿者さんがその男性を運命だと思う理由が収入や車、サングラスやスタイルなど、外から見える部分やスペックばかりであることもママたちは気がかりでした。いずれも話していて驚くほど気が合う、生まれ育った家庭環境や人生経験からくる価値観が同じといった内面の話ではないため、「そんなもので運命を感じるなんて浅はか」といった指摘も寄せられています。
離婚してから行動してみたらいいのでは？
『離婚を考えているぐらい旦那が嫌いならいいんじゃない？ 年齢的にも最後のチャンスだろうし』
『あなたが既婚者子持ちとか、真の情報を把握されてない状況と、独身だと思っていてアプローチしてくるのとではまるで変わってくるので、本気ならば早く相手に真の情報を伝える必要がある。今されているアプローチ内容が気になりますが。それでも相手が変わらないスタンスだと現実味が出てくるね』
『離婚してから行動に出てみるのもいいかもね。私も「人生でこれほど話の合う人はいただろうか！」とそこに運命を感じたけど、私は行動する勇気が出ず諦めた。人間、動いた者勝ちだよね』
投稿者さんが前向きにその男性と次の段階に進むことに賛成しているママたちもいました。今まで旦那さんを含めて「運命の人だ！」と思うような相手に出会ったことはなく、今回が人生で初めての経験であれば、投稿者さんとしては逃してはならない相手だと考えているのかもしれません。これからセカンドライフを送る上でも、自分が後悔しない選択をすることは大切なことですよね。ただその男性が、投稿者さんが既婚者で子どもがいることを知った上でアプローチをしてきているのかも気になります。投稿者さんも現段階では離婚していないので、今すぐに親密になるのは不貞行為に当たる可能性もあります。何かアクションを起こすなら離婚後にすべきこと、また離婚後にその男性と親密になるとしてもお子さんを傷つけないことなどを忠告している人もいました。
その男性も既婚者かも？アプローチしてくる理由などもしっかり見極めて
『既婚者であろう年齢のおばさんにアプローチする男性なんて、たかが知れている人間性。妄想暴走は勝手だけど、相手が既婚者子持ちかの確認と、わが子に捨てられる人生も考えてみて』
『妄想している今が1番楽しいと思う。実際は既婚者にアプローチするとんでもない男性だから、妄想にとどまった方がいい気がする。相手も既婚者だったらやばいよ』
『その男性に乗り換えるためだったら、多分失敗するからやめておけと思う。離婚して自立して「お1人様の人生最高！」となってから、それでもその男性がほしいと思うなら上手くいくと思うけど。高収入や車に惹かれている程度の幸せなんか、1人で最高の人生になったら別にほしくもないことなのよ』
『くれぐれも慎重にね。既婚者だろうと思いつつ、その男性はアプローチしてきているわけでしょ。あわよくばお金をかけずに遊べる相手だと思われているだけかもしれないよ』
投稿者さんにアプローチしてくる、その男性の目的や狙いなども見極めなければいけないでしょう。そもそも投稿者さんの素性を知らないのに、中年の女性にアプローチしてくるというだけでも少し不信感が募りますよね。相手男性が既婚者の可能性もあり、相手はあと腐れなく体の関係が持てそうな女性を探している可能性もゼロではないでしょう。現段階で仲良くなればダブル不倫になってしまうかもしれません。ママたちからは「おそらく既婚者であろう年齢の女性にアプローチしてくるなんて、たかが知れている」という厳しい意見もありました。
また離婚は心に決めているという投稿者さんですが、その男性との恋のために離婚を焦ることのリスクも大きいのではないでしょうか。お子さんたち全員が成人したとはいえ、ママである投稿者さんが離婚後にすぐ他の男性と恋仲になったとしたら、傷ついてしまうかもしれません。どんな選択をしようとも、まずはお子さんたちのことを考えて行動してほしいですね。そして現段階では妄想だけで楽しむにとどめ、慎重に相手男性や自分の状況を見極める必要があるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩 イラスト・加藤みちか