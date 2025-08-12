¡Ö¸å¤í¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡Ä¡×½»Âð³¹¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¸ì¤ë¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡Ö¾×·â¤¬¤É¤ó¤È¡Ä¡× ÂÎÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤¬½»Âð³¹¤Ë
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÏÂÅÄ»ËÏº¤µ¤ó¡Ê65¡Ë
¡Ö1¥á¡¼¥È¥ëÈ¾¤°¤é¤¤¼êÁ°¤ËÍè¤¿¤é¡¢¥¯¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¤³¤ÎÃËÀ¤Ï10Æü¡¢»³·Á¸©¡¦¸ÍÂôÂ¼¤Î½»Âð³¹¤ÇÂÎÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤ä´é¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹½¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾×·â¤¬¤É¤ó¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¸å¤í¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Î¾å¤Ë¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤³¤ÎÊÕ¡Ê´é¡Ë¤â¤ä¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ°ì½ï¤Ë¸å¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÄÉ¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥Þ¤á¤°¤ê¶ì¾ðÁê¼¡¤°¡¡¶î½ü¸å¤Ë¤Ï¿¿µÕ¤Î°Õ¸«¤â
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£²ó¡¢¥¯¥Þ¤Ï»³·Á¸©¤Ë½ÐË×¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦Ê¡ÅçÄ®¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
7·î12Æü¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥Þ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë½÷À¤ò½±¤¤»àË´¤µ¤»¤¿¥¯¥Þ¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥Ò¥°¥ÞÂÐºö¼¼¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡¢ÌµÇ½½¸ÃÄ¤¬¡×
¡Ö»Å»ö¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éÂà¿¦¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×
¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬7·î18Æü¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä
¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¡£»³¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¤À¡×
¡ÖËã¿ì¤ÇÌ²¤é¤»¤ÆÆ°Êª±à¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×
¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¿¿µÕ¤Î°Õ¸«¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¼¼¤Ë¤Ï7·î12Æü¡Á24Æü¤Î´Ö¤ËÌó120·ï¤â°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¿¦°÷5¿Í¤Û¤É¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿Í¿È»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤áÅ¬Àµ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Êá³Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï2»þ´Ö¤âÅÅÏÃÂÐ±þ¤·¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂÐºö¤Î¤Û¤¦¤ËÏ«ÎÏ¤¬³ä¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶î½ü¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´í¸±¤Ê¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ²¿¤«ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
