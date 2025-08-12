p/dの濃密泡パックで肌も心もうるおう♡10月新発売の注目コスメ

肌の調子が揺らぎやすい季節の変わり目、頼れるのは“うるおい力”のあるアイテム。2025年10月23日(木)より発売される「p/d 洗い流さない濃密泡パック」は、顔だけでなく首やデコルテ、ボディにも使えるスペシャルな泡状美容液パック。独自製法のプラセンタエキスやヒト幹細胞エクソソームなど、美容成分がぎゅっと詰まった1本は、まるでご褒美のようなスキンケア時間を叶えてくれます♡

p/dのパックで贅沢“密着”保湿ケア

新発売の「p/d 洗い流さない濃密泡パック」は、超濃密な泡が顔のかたちにやさしくフィット。

目元・口元など細かい部分にもぴったり密着し、シートマスクでは叶わない保湿体験を実現します。顔だけでなく、首・デコルテ・二の腕など、気になるボディパーツにもOK！

洗い流し不要だから、時間のない朝やリラックスタイムにもぴったりです。

使用量はさくらんぼ1粒分で約100回使える100g入り。価格は8,800円（税込）で、公式オンラインストア限定発売となります。

プラセンタ×美容成分で肌にご褒美を

独自製法で抽出した非分解プラセンタエキス（北海道産）をベースに、7種の美容成分を配合。

ヒト幹細胞エクソソームやヒアルロン酸Na、リピジュア²、ビタミンC誘導体³、コラーゲンなど、ハリ・ツヤ・うるおい・透明感をトータルでサポートする設計です。

ラメラ構造*¹を応用した高浸透設計で、角質層までじんわり届き、翌朝にはふっくらもっちりとした肌に♡

また、シトラスハーバルの精油ブレンド（ベルガモット、オレンジ、カボス、ローズマリー、ニオイテンジクアオイ、レモングラス）が、毎日のスキンケア時間をヒーリングタイムに変えてくれます♪

＊1 ラメラ構造：角層は角質細胞と細胞間脂質で構成され、水分と油分がミルフィーユのように層状に重なった構造。この構造が整っていることで、肌のうるおいが保たれ、美しい肌状態をキープしやすくなります。

＊2 ポリクオタニウム-51 ＊3 リン酸アスコルビルMg

p/dパックは心まで満たす特別ケア

このパックは「大切な日を、自信の持てる肌で迎えてほしい」という想いから、花嫁美容をヒントに誕生しました。

肌だけでなく心までととのう処方設計は、忙しい毎日でも自分を労わる時間をくれる、まさに“肌と心のごほうび”。

週2～3回のスペシャルケアはもちろん、毎日使える設計なのも嬉しいポイント。

無添加にもこだわり、パラベン・エタノール・シリコンなど6つの成分がフリー処方。肌へのやさしさと高機能性を両立した1本です。

新しい“自分時間”を始めよう♡

毎日を慌ただしく過ごす中でも、自分を丁寧にケアする時間は何よりのご褒美。

「p/d 洗い流さない濃密泡パック」は、そんなひとときを彩るスペシャルアイテム。肌も心もうるおし、ハリと透明感に満ちた印象へと導いてくれる1本です。

自分だけの時間を大切にしたい女性たちに、新しいケアの選択肢としておすすめしたい逸品です。