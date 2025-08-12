◆ウエスタン・リーグ、ソフトバンク7―2くふうハヤテ（12日、タマスタ筑後）

故障で戦列を離れているソフトバンクの今宮健太内野手（34）と栗原陵矢内野手（29）が2軍戦で実戦復帰した。約2カ月ぶりの実戦だった今宮は「2番遊撃」で2打数1安打1打点、約1カ月半ぶりの実戦となった栗原は「3番三塁」で2打数無安打1四球だった。

6月14日に左脇腹を痛めた今宮は「無難にやれたかな。（患部は）全く問題ない」と久々の実戦を振り返った。ただ、ともに晴れやかな表情ばかりではなかった。主力の2人が共通して語ったのは、現状への強い危機感だった。

16年目のベテラン今宮が「正直言えば、焦りはあります。ないわけないので。ましてや（今季の離脱は）3回目なので。そこはもう…余裕はないっすよね」と明かせば、11年目の栗原も「自分が出ないときに周りの選手が出る、ポジションがなくなる、って世界。一年一年が勝負の世界でやっていますし。焦らないことはない」と心境を吐露した。

2人が戦列を離れている間、野村勇やジーター・ダウンズらがスタメンで出場して結果を残した。チームも2位日本ハムに4ゲーム差をつけて首位を快走している。8日には小久保裕紀監督が「彼らが（1軍に）来ても、今いるメンバーが代わるかといったら、そうじゃないチーム状態」と語った。

つまり、実績がある2人も1軍復帰後にポジションが確約されているわけではない。今宮も「戻れたとしてもいきなり（スタメン）ってことはないでしょうし。実際、結果を残している若い選手もいる中で、そんなに簡単にはいかないと思う」と口にする。7月2日に右脇腹を痛めた栗原も「急ぎはしました」と明かすように、故障箇所に痛みはないものの、不安を抱えたままでの実戦復帰を選んだ。

一方で厳しい現状に置かれているからこそ、明確なイメージを脳裏に描きながらプレーした。2人にはそれができる経験値がある。今宮は「より『1軍ではこういうふうにするんだろうな』って想定しながら、今日（の2軍戦）はいきましたね」と明かしてくれた。

12日はともに先発出場し、6回の守備からベンチに退いた。13日のくふうハヤテ戦も出場予定で、イニング数や打席数を増やしながら、1軍から声がかかる「Xデー」を待つ。今宮は「『負けるか』って気持ちで今日からやろうと思っていた。それを前面に出しながら頑張っていく」。実績十分の2人がゼロから再スタートした。（鬼塚淳乃介）