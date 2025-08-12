¡ãµÁ»Ð¡¢¥Ò¥Þ¤Ê¤Î¤Ë¡©¡ä¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¥É¥¥Ã¡Ä¡Ö²ð¸î¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×µÁ»Ð¡¢»ä¤òÁ´ÈÝÄê¡ª¡ÚÂè6ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥«¥Ê¥³¡¢40Âå¡Ë¤ÏÉ×¡Ê¥Ò¥Ç¥¢¥¡¢40Âå¡Ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ê¾®1¤È¾®3¡Ë¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£»ä¤ÎÄ¹·»¡Ê¥¢¥Ä¥·¡¢50Âå¡Ë¤ÏºÊ¡ÊµÁ»Ð¡¢¥µ¥ä¥«¡¢40Âå¡Ë¤ÈÂç³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡·»¡Ê¥±¥ó¥¿¡¢40Âå¡Ë¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¹¡£»ä¤â·»¤¿¤Á¤âÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¡Ê¥ß¥Ä¥¨¡¢76ºÐ¡Ë¤¬Éã¡Ê¥¿¥«¥Ò¥³¡¢78ºÐ¡Ë¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏËè½µËö¸òÂå¤Ç´ØÀ¾¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢µÁ»Ð¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤¹¤¬¡Ö²ð¸î¤Ï¼Â»Ò¤Ç¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¡¢Ä¹·»¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¡ÊµÁ»Ð¤Ë¡ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÎÎ©¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ä¹·»¤¬¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÄ¹·»¤ÏµÁ»Ð¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤À¤Ã¤Æ·»¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â1¿Í¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡ÄÄ¹·»¤«¤é¤Þ¤¿ÅÅÏÃ¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È²ð¸îÍ×°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢µÁ»Ð¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï3¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢»ä¤Ï»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÄ¹·»Âð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢µÁ»Ð¤Î¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹·»¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Î¤¢¤È¡¢µÁ»Ð¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢Ä¹·»Âð¤ÇÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏµÁ»Ð¤«¤é¡Ö²ð¸î¤Ï¼Â»Ò¤Ç¡£µÁÍý¤ÎÎ©¾ì¤Ç´Ø¤ï¤ë¤È¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÙæ¤á¤ë¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¥Ò¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²ð¸î¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¥Ä¤¯Ìä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¤¯¤ëµÁ»Ð¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»ä¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
