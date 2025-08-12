マルシィ、煌めきに満ちた夏の恋模様が想起するラブバラード「涙」リリース
マルシィが、新曲「涙」を8月18日に配信リリースすることを発表した。
これまで「アイラブ」、「ミックス」、「プラネタリウム」など、夏の季節にアップテンポな楽曲リリースを続けてきたマルシィにとっては、初めて夏にリリースするラブバラードとなる。”失恋”をテーマに書き下ろされた本作は、冒頭の〈海辺の公園で〉という一節から、眩い煌めきに満ちた夏の恋模様をありありと想起させる。過去形で綴られるそれぞれの歌詞に滲む、胸を締め付けるような切実さ、マルシィ流の失恋ソングの真髄が宿った楽曲となっている。「涙」が事前に予約をできるPre-add、Pre-saveがスタートしており、予約特典として吉田右京の限定画像がプレゼントとなっている。
なお、11月12日には、3枚目となるオリジナルアルバムのリリースも決定している。
＜リリース情報＞
マルシィ
「涙」
2025年8月18日リリース
https://presave.umusic.com/pspa-marcy-te
マルシィ
3rd ALBUM
2025年11月12日（水）リリース
https://www.universal-music.co.jp/marcy/news/3rd_al_/
