8月12日の「踊る！さんま御殿!!」にて「双子＆三つ子が大集合！フシギな人生SP」を放送。双子6組、三つ子1組が登場し、双子＆三つ子ならではのあるあるで大いに盛り上がった。

トークでは「ほかの双子より似てないと感じる」「小さいころの写真は自分がどれだかわからない」など、双子＆三つ子にしかわからないあるあるが続々飛び出し、さんまが唖然。恋愛トークでは、SNS総フォロワー数約332万人の佐藤三兄弟が「1人の女性に3人連続で告白された」という仰天エピソードを披露。さらに、次男の颯人はかつて彼女から別の兄弟の名前を呼ばれたことにショックを受け、それ以来付き合う女性に写真を見せて名前を当てるテストをしているそう。これに双子の姉妹・はんなみいなも共感し、「性格の違いがわからないとダメ」と、どちらかに彼氏ができると3人でデートをするという双子ならではのこだわりを主張した。

テーマ「わかってもらえない双子・三つ子の苦労」では、佐藤三兄弟の「シンクロを求められすぎる」という悩みに全員が共感。さらにこのシンクロは「茉奈佳奈さんが創り上げてきたもの」と言うと、茉奈と佳奈は「さんまさんが編み出した技」と弁明。2人は14歳で初めて御殿に出演した際、そのシンクロぶりをさんまがおもしろがったため、その後さまざまな場面でそれを求められるようになったそう。そして、佐藤三兄弟が2人にこのシンクロの秘訣について相談した際、2人から「祈るしかない」とキッパリ言われたという話にスタジオ中が爆笑となった。