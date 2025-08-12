グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はメガネ姿がトレードマークのグラドル・令子さんのイベントの模様をお届けします！

☆黒髪ロングのリアルメガネグラドルがASMR録音で大人の色気に挑む！



6thDVD『VS仮想エロス』(Aircontrol)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年8月2日）

●令子（れいこ）

1994年2月21日生まれ 北海道出身 T160cm B90 W65 H95

とても貴重なリアルメガネグラドルさんである。

メガネを掛けた地味女子がメガネを外すと美女に変貌するというのは、かつてのコンタクトレンズ屋さんの陰謀。Dr.スランプアラレちゃんからメガネ女子は魅力的なのだ。さらにメガネのデザインが進歩し、似合うメガネをかければ誰でもより美しくなる。

そして、グラドルに関して言えば、メガネには知的効果やセクシーさの抑制効果、水着との違和感を生む効果などがあるので、そこからのセクシーさアピールというギャップがより威力を増すのだ。

という私のつまらない信念はともかく、1年半ぶりのイメージDVD、待ってました。

――何作目になりましたか？

令子 6作目になります。

――いつごろ、どちらで撮影しましたか？

令子 3月末に都内で撮りました。

――今回の設定とかストーリーは？

令子 今回の設定は、Mっ気の強い奥様？（笑）ですね。それで相手の方が、旦那さんだったり、職場の方だったり、義理の弟だったりっていうような......。

――職場というのは普通の会社？

令子 設定で職場が出てくるわけではなくて、職場の上司と電話するっていう感じです。

――今作は全シーンでメガネをかけているんですね。

令子 全部、かけてます。この（今、かけている）メガネです、全部。度ありの自分のメガネを使ってます。

――特にオススメのシーンは？

令子 オススメですか。私の中では、この（ジャケットの後ろの写真の中の）ゴールドの十字の水着が結構好きで。目隠しされたりとかもするんですが、この衣装はお気に入りでした。

――これは誰相手のシーンですか？

令子 これは上司のやつです。会社の上司に電話して、言うこと聞いちゃう系の女のコのシーンですね（笑）。

――遠隔的な関係なんですね。

令子 そうです。電話を通じて、テレビ電話みたいな感じにして、指示に従っていくみたいな。

――特に恥ずかしかったシーンはどうですか？

令子 恥ずかしかったのは、ものを舐めているシーンがあるんですけど、私の中では、結構太めの（笑）カルパスが出てくるんですけど。

――ソーセージみたいな？

令子 ドライソーセージかな。サラミ？ あそこのシーンはすごく頑張った気がします。

――硬いんですよね。

令子 硬いです、硬いです。太さが結構あるやつだったんで。

――でも美味しいんですよね。

令子 撮影の後にそれは、いただきました（笑）。噛み応えがすごかったです。

――それは誰相手のシーンですか？

令子 それは旦那さん相手ですね。ちょっと新婚時代を回顧するシーンがあって、その時の映像ですね。

――この夏の目標はどうですか？

令子 完全に仕事になっちゃいますが、夏バテをしないのが目標です。30過ぎてから体力がだんだんなくなってきている自覚があるので、アクティブにアウトドアに出向きたいというのはあります。

――こんなに暑いのに頑張るんですね。

令子 頑張るつもりです。

――体を鍛えているんですか？

令子 継続は苦手なので、ジムとかに通うにしてもパーソナルトレーニングしかないなと思いますが、その予定はありません（笑）。

――今日の衣装についてお聞きします。これはランジェリー？

令子 これは一応、水着だと思います。このために買いました（笑）。黒のレースにベージュの水着の生地がついている感じです。

――告知はありますか？

令子 告知はいまのところないですね。"SNSと「Fantia」（ファンティア）をやってます"くらいです。SNSは苦手なんで、そこは頑張りたいなと思っているところでございます。

＊ ＊ ＊

というわけで、Aircontrolの4シチュエーションオムニバスでASMR録音が売りの『VS仮想エロス』シリーズに登場でした。

全編、自前の通常着用のメガネを着用しているのがとにかく貴重です。黒髪ロング、30代の大人のエロスを耳元で囁く感じが、ASMR録音で堪能できるようです。

取材・文・撮影／北川昌弘