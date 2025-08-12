フルマラソン“3時間切り”、25回目の“気象予報士試験”…あなたが今「挑戦していること」教えて！
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。8月11日（月・祝）の放送では、みなさんが“挑戦していること”をシェアしました。
世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日のテーマは“今、あなたが挑んでいる「高い山」教えて！”。リスナーの皆さんから、いま挑戦していることを伺いました。
◆“サブ3”達成を目指して
＜リスナーからのメッセージ＞
「私の高い山は“サブ3（フルマラソンを3時間以内で走ること）”です。ダレハナが始まった（2020年10月）頃からジョギングを始め、4年前にチャレンジしたフルマラソンは4時間24分でゴール。そして、今年に開催された大阪マラソン2025では3時間14分までタイムを縮めました。酷暑のなかですが、“サブ3”達成のためにダレハナを聴きながら頑張って走ります」
このメッセージに、れなちは「この時期に走っている人は本当にすごい！」と感動しつつ「くれぐれも熱中症には気をつけてください」とリスナーを案じていました。
◆定年までには叶えたい
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分が挑んでいるとてつもなく高い山は『二級小型船舶操縦士』です。もう4回も試験に落ちています。普段から船に乗っているわけではないので、合格するのは難しいかもしれませんが、自分の船で沖縄県まで行くことが夢なので頑張ります。定年までには叶えたい！」
「船を持っている人は憧れます」とれなち。さらに「“趣味で”というところもいいな〜。第二の人生感がありますよね」とコメントしました。
◆24回不合格……それでも諦めない！
＜リスナーからのメッセージ＞
「私が挑んでいるのは『気象予報士試験』です。これまで24回不合格……それでも諦められないので、今年も8月24日（日）におこなわれる試験に挑みます。今週は会社が休みなので、しっかり勉強できそうです」
リスナーの不撓不屈の精神に感動したれなちは、「気象予報士の合格率って“約5％”と聞きますし、本当に難関だと思います。夢に向かって頑張るあなたの姿はかっこいい！ 応援しています!!」とエールを送りました。
◆がんを乗り越え、娘との約束を果たすときが…
＜リスナーからのメッセージ＞
「今度、富士登山に行ってきます。昨年にがんが見つかり、そのときは“これまでか……”と思いましたが、そこから復活することができたので、娘とした『一緒に富士山に登る』という約束を果たそうと思います。頑張ってきます！」
このメッセージに「お子さんとの約束を成し遂げにいくということで、いい思い出になりそうですね」と感慨深げに語るれなち。そして「（登山当日は）天気に恵まれるといいですね、くれぐれも安全に気をつけていってらっしゃい！」と呼びかけていました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8686
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
パーソナリティの山崎怜奈
世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日のテーマは“今、あなたが挑んでいる「高い山」教えて！”。リスナーの皆さんから、いま挑戦していることを伺いました。
◆“サブ3”達成を目指して
＜リスナーからのメッセージ＞
「私の高い山は“サブ3（フルマラソンを3時間以内で走ること）”です。ダレハナが始まった（2020年10月）頃からジョギングを始め、4年前にチャレンジしたフルマラソンは4時間24分でゴール。そして、今年に開催された大阪マラソン2025では3時間14分までタイムを縮めました。酷暑のなかですが、“サブ3”達成のためにダレハナを聴きながら頑張って走ります」
このメッセージに、れなちは「この時期に走っている人は本当にすごい！」と感動しつつ「くれぐれも熱中症には気をつけてください」とリスナーを案じていました。
◆定年までには叶えたい
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分が挑んでいるとてつもなく高い山は『二級小型船舶操縦士』です。もう4回も試験に落ちています。普段から船に乗っているわけではないので、合格するのは難しいかもしれませんが、自分の船で沖縄県まで行くことが夢なので頑張ります。定年までには叶えたい！」
「船を持っている人は憧れます」とれなち。さらに「“趣味で”というところもいいな〜。第二の人生感がありますよね」とコメントしました。
◆24回不合格……それでも諦めない！
＜リスナーからのメッセージ＞
「私が挑んでいるのは『気象予報士試験』です。これまで24回不合格……それでも諦められないので、今年も8月24日（日）におこなわれる試験に挑みます。今週は会社が休みなので、しっかり勉強できそうです」
リスナーの不撓不屈の精神に感動したれなちは、「気象予報士の合格率って“約5％”と聞きますし、本当に難関だと思います。夢に向かって頑張るあなたの姿はかっこいい！ 応援しています!!」とエールを送りました。
◆がんを乗り越え、娘との約束を果たすときが…
＜リスナーからのメッセージ＞
「今度、富士登山に行ってきます。昨年にがんが見つかり、そのときは“これまでか……”と思いましたが、そこから復活することができたので、娘とした『一緒に富士山に登る』という約束を果たそうと思います。頑張ってきます！」
このメッセージに「お子さんとの約束を成し遂げにいくということで、いい思い出になりそうですね」と感慨深げに語るれなち。そして「（登山当日は）天気に恵まれるといいですね、くれぐれも安全に気をつけていってらっしゃい！」と呼びかけていました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8686
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619