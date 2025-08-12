◆フィギュアスケート サマーカップ 最終日（１２日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）６位の千葉百音（木下グループ）は１３１・８４点をマークし、合計１９２・４４点の２位で今季初戦を終えた。優勝した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）とはわずか０・４０点差。「ＳＰのくよくよをどこかに投げ飛ばして、真っ向からぶつかって演技することができた」と振り返った。

「ロミオとジュリエット」を演じたフリー。冒頭でフリップ―トウループの連続３回転を決めるなど、大きなミスなくまとめあげた。フリーでは１位の点数を記録したが、「ＳＰは大事なので、今回の結果は全然満足していない」。１１日のＳＰ後は拠点の京都アイスアリーナに戻り調整した。悔しさをバネに２位まで巻き返したが、納得は行かない様子だった。

来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季。代表にかける思いは強い。「今大会のできだとオリンピックに行くには乏しい実力。練習でどういう心持ちで仕上げていくかが大事になる。『五輪を目指している』と言うからには、それ相応の練習や考え方を改めていかないといけない」。昨季は世界選手権で銅メダルを獲得した実績があるが、３枠の代表入りには危機感を持つ。

次戦は木下グループ杯（９月５〜７日、大阪）を予定し、「全力でできるまでやって、答え合わせができる。試合の時にいい緊張感で臨めるくらい仕上げていきたい」と力強く語った。