「モーニング娘。」の元メンバーで、テレビ東京アナウンサーだった紺野あさ美さん。子育てする最新姿が披露された。

モー娘。時代の同期である小川麻琴が１２日までにインスタグラムを更新。「せっかく北海道に行ったので、同期の紺野あさ美ちゃん家に遊びに行ってきたよー」と再会を報告した。

「キッズが４人もいるのでめちゃんこ賑やかでしたが、皆んな人懐っこくて可愛くて癒されたぁ。１番下の子には今回初めて会えたよ」と、昨年誕生した第４子次女とは初対面。「でもって、座ることなくずっと子供達のために動き回るコンコンを見ていて、改めて尊敬。コンコン、優しくて愛に溢れた素敵なママなのよ」と、紺野の母親ぶりを伝えた。

そして「子供達を寝かしつけた後は、久しぶりに２人でゆっくりお話できました。コンコンだからこそ話せる話も沢山あって、、やっぱり同期の安心感って凄いんだよなぁ」と絆は今でも強い。「お互いの近況も色々お話できて、とっても良い時間でした。コンコン、貴重で楽しい夏の思い出をありがとう」とつづった。

「＃北海道 ＃同期 ＃紺野あさ美ちゃん ＃幸せな時間」とハッシュタグをつけて写真をアップ。赤ちゃんを抱っこした紺野と楽しそうに撮影した。フォロワーは「２人とも可愛い」「こんこんのナチュラルさ！お二人ともお綺麗です！」と、超薄メイクの紺野に注目した。