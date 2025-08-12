◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

中日に快勝して貯金1とした巨人の阿部慎之助監督（46）は「素晴らしい攻撃でしたね」と一挙4点を先取した3回の攻撃を喜んだ。

プロ初先発初勝利から中5日での登板となった28歳の2年目左腕・森田は7回2安打無失点と好投して自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）。森田とは高校日本代表のチームメートでもある同学年の岸田が3回に5号2ランを放ち、好リードでも森田を引っ張った。

阿部監督との試合後の主なやりとりは以下の通り。

――打線は大野を攻略。

「相手の一つのミスからだったんですけど、そこにつけこめてね、追加点取れたので、素晴らしい攻撃でしたね」

――岸田が2ラン。勝負強い。

「だからこそ5番に入れてますし、ずっといい働きしてくれてるのでね」

――森田が好投。

「ちょっと今日ストライクゾーンちっちゃかったんですけど、そのなかで我慢してね、打ち取っていっていたので、要所でフォークも落ちて三振も取れていたので素晴らしい内容だと思います」

――明日の先発投手は田中将。明日に向けて。

「とにかく9連戦最後、何とか総力戦で勝てるように頑張ります」