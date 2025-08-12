Image:かまわぬ

手ぬぐいの良さが見直されているみたいですね。それどころか、どうやら流行ってると言ってもいいくらいのようです。

パイル地のタオルより乾きやすいし、小さく畳めるからポータビリティにも優れている…そんな理由もあって、サウナーや銭湯好きにも愛用者が多いというし、ランナーたちの間でもユーザーが増えているとか。もちろんハンカチ代わりに日常的に使っている人も少なくありません。

Image:かまわぬ

さらには、この夏は、キャップやハットの下に垂らして使っているシーンもよく見られますよね。これは恐らく野外フェス界隈から広まったファッションかと思われますが、日除けになるということから、この夏の暑さゆえ街中でも見かけるようになってきてます。

そんな、今や流行アイテムともなっている手ぬぐいの魅力を広めてきたのが、かまわぬではないでしょうか。

Image:かまわぬ

手ぬぐい専門店として代官山にオープンしたのは1987年。どちらかというと古臭いアイテムとしてユーザーが減っていた時代に専門店を作り、その日本のトラディショナルなアイテムの魅力を伝え、お洒落アイテムとして再び脚光を浴びるようになるまでなったのは、ここの存在が大きかったのです。

いまや同社の手ぬぐいのファンは、日本国内に留まらず、海外にも多数存在。北米や欧州にもその取扱店があったりします。

そんな手ぬぐいリバイバルの旗振り役的存在のかまわぬがこの夏にリリースした新アイテム、それが「あやかしてぬぐい」シリーズ。待望の妖怪をテーマにしたシリーズです。

Image:かまわぬ

何が待望というと、元々、妖怪は手ぬぐいに古くからある柄でもあるのです。京都あたりの老舗の手ぬぐい屋さんに行くと、たまに復刻柄として見かけたりもしたりするモノで、実はファンやコレクターも少なくないのです。

浮世絵をアレンジした柄も

そんな妖怪モチーフの手ぬぐいが、今回のあやかしシリーズでは全8種もラインナップ。

Image:かまわぬ

「猫又」（税込1,760円）や「河童」（税込1,430円）といったメジャーな妖怪が描かれたアイテムはもちろんのこと、

Image:かまわぬ

見逃せないのは、浮世絵師の描いた妖怪を用いたモノまであるということ。

歌川芳藤の『しん板あんどんうつしかげぼうし』をアレンジした「行灯うつしかげぼうし」（税込1,430円）や、

Image:かまわぬ

歌川国芳の『相馬の古内裏』にも描かれている「がしゃどくろ」（税込1,760円）は、そのまま飾りたくなってしまうほどの出来栄え。

Image:かまわぬ

また、つくもがみたちを小紋柄で描いたモノは辛子色、狐の嫁入りが描かれた手ぬぐいは空色と、日本の伝統色も楽しめるアイテムもあったりします。

Image:かまわぬ

もちろん、どの妖怪の手ぬぐいも、プリントではなく、伝統的な染色技法の注染（ちゅうせん）で職人が染め上げたもの。

Image:かまわぬ

生地の両面が美しい色合いで染められているのはもちろん、やわらかな風合いや、線のゆらぎやかすれ、さらには使い込んだときの色落ちも楽しめます。

江戸の昔から人々の背筋を凍らせてきた妖怪たち。異常な暑さが続く今年の夏、そんな妖怪が描かれた手ぬぐいで汗を拭えば、世のことわりを超えた力で涼しさを感じられるかもしません。

Source:かまわぬ