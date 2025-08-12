有田哲平、ガチで苦手な後輩芸人　かつては“天才評価”も「こいつダメじゃんって」

8月11日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、安田大サーカスのクロちゃんにスポットを当てたクイズ企画が行われた。

MCの有田哲平の進行で、クロちゃんにまつわるクイズを出題し、その“知られざる魅力”を掘り起こすという企画。

解答者として、上田晋也、『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロヒーが登場し、今もっともクロちゃんをよく知る福留光帆がクイズの正解を発表した。

番組冒頭、上田が「クズとかっていうイメージがやっぱりちょっとね」と切り出すと、クロちゃん本人は「星屑みたいに言わないで」「葛餅みたいに言わないで」と即座に反応。上田から「お前2年目か」とツッコまれ、スタジオは早くも笑いに包まれた。

今回はクロちゃんのいいところを発掘する企画だったが、序盤から“クズ”エピソードが次々と飛び出す展開に。

ヒコロヒーは、「お笑い論とか、芸能界やテレビでの立ち回りとかを、たまにお酒が進むと説いてくれるんですよ」と面倒な一面を明かした。

福留もクロちゃんがよく芸人にダメ出しをしていると語り、最近では四千頭身の都築（拓紀）について「『アイツはダメだ』とか『俺は元々アイツが嫌いだった』とか。嫌いになったエピソードとかもいっぱい教えてくれる」と暴露。

これにクロちゃんは「言うなよ！」と大慌てだった。

そんななか、クロちゃんの隣に座っていた進行役の有田の様子がおかしい。クロちゃんが必死に話しても顔を見ようともせず、ナダルから「有田さんとクロちゃん、目がほとんど合わないですよ」と指摘されてしまう。

有田は、以前くりぃむしちゅーがMCを務め、クロちゃんが出演していたお笑い番組の名前を挙げ、「『笑いの金メダル』の頃よりも喋れるようにはなった」と釈明するも、クロちゃんへの苦手意識は隠せない様子だった。

上田が「お前、『笑いの金メダル』くらいの時期に“天才が現れた”的な評価だったんだろう」「でもこいつダメじゃんってなったんだろ？」と話を振ると、有田は「僕も間違えておりました」と、クロちゃんへの評価を改めた過去を認めた。

それでも最近は少し克服したようで、「最近は絡んでると、まともにお話をできたり、ちゃんとエピソードトークみたいなのもできたり」と評価しつつ、「前みたいに、『葛餅が』とかそういうこと言わなくなった」と話すと、上田が「言ってんじゃん！」と盛大にツッコミ。

有田も「おまえ言ってんじゃねえか！」とクロちゃんにツッコミを入れ、スタジオは爆笑となった。