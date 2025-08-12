ドル円一時１４８．４９レベル、じり高の動き継続＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時148.49レベルと本日の高値を再び更新している。ただ、値幅は限定的で、じり高の動きにとどまっている。米１０年債利回りは４．２７％付近から４．２８％台後半へと小幅に上昇。ドルカナダは1.3802レベルに高値を更新。豪ドル/ドルは0.6483レベルに安値を更新。ドル買い優勢となっている。



USD/JPY 148.47 USD/CAD 1.3800 AUD/USD 0.6484

EUR/USD 1.1604 GBP/USD 1.3448

