ドル円一時１４８．４９レベル、じり高の動き継続＝ロンドン為替

　ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時148.49レベルと本日の高値を再び更新している。ただ、値幅は限定的で、じり高の動きにとどまっている。米１０年債利回りは４．２７％付近から４．２８％台後半へと小幅に上昇。ドルカナダは1.3802レベルに高値を更新。豪ドル/ドルは0.6483レベルに安値を更新。ドル買い優勢となっている。

USD/JPY　148.47　USD/CAD　1.3800　AUD/USD　0.6484
EUR/USD　1.1604　GBP/USD　1.3448