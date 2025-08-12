21:30　
米消費者物価指数（CPI）（7月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.8%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.0%　前回　2.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ住宅建設許可（6月）
予想　N/A　前回　12.0%（前月比)

23:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、健康管理イベント出席（質疑応答あり）

23:30　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）

時刻未定
ドイツ経常収支（6月）
予想　N/A　前回　96.0億ユーロ


OPEC月報


※予定は変更されることがあります。