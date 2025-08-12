ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:30

米消費者物価指数（CPI）（7月）

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.8% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.0% 前回 2.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



カナダ住宅建設許可（6月）

予想 N/A 前回 12.0%（前月比)



23:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、健康管理イベント出席（質疑応答あり）



23:30

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）



時刻未定

ドイツ経常収支（6月）

予想 N/A 前回 96.0億ユーロ





OPEC月報





※予定は変更されることがあります。

