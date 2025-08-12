韓国アイドルのマネージャーが羽田空港で通行人を暴行？過剰警護に批判殺到「活動停止にするべき」

2025年8月12日、韓国・マネーSがこのほど「韓国の7人組男性アイドルグループ『ENHYPEN（エンハイプン）』のマネージャーが日本の空港で一般人に暴行を加えたと主張する投稿が拡散している」と伝え、注目を集めている。

記事によると、SNS上で9日、ENHYPENのマネージャーとみられる男性が羽田空港の国際線エリアで、メンバーのジョンウォンの前を歩く通行人に向かって紙の束のようなものを強くたたきつける様子の動画が拡散した。ジョンウォンに近づこうとする通行人を制止しようとしたものとみられている。

一部では、ファンがENHYPENメンバーのパスポートを撮影しようとしたためマネージャーが注意したとの主張や、通行人ではなくカメラをたたいたとの主張も出ているという。

韓国ではたびたび、アイドルのマネージャーや警護員による「過剰警護」が問題となっており、今回の動画にも「芸能人は偉い存在ではない」「これはひどい。活動停止にするべきでは」「ファンに空港に集まってほしくて告知しているのに、近づくと過剰に警護。何がしたいのか分からない」「マネージャーの人間性を疑ってしまう」「芸能人はこっそり移動してほしい。プライベートの旅行のように」「訴えることはできないの？いつも度が過ぎている」など厳しい声が寄せられている。（翻訳・編集/堂本）