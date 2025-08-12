俳優の小泉孝太郎（47）が12日放送のテレビ朝日「プラチナファミリー」（火曜後7・00）に出演し、父・小泉純一郎元首相（83）、弟の小泉進次郎農相（44）との思い出を明かす場面があった。

国民的歌手・坂本九さんが1985年8月12日の日航ジャンボ機墜落事故で亡くなって40年。小泉は番組で、坂本さんの妻で女優の柏木由紀子の自宅を訪問した。坂本さんと長女で歌手の大島花子、次女で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子（舞子）との思い出が詰まったアルバムを見せてもらいながら「こういうアルバム、懐かしいですね〜。自分もアルバムにしてくれていたなあ」としみじみと語った。

父の純一郎氏は忙しい身だったがいろいろな場所に連れて行ってくれたという。「父も休みが取れなかったので必ずお正月、夏休みだけは（旅行に行った）。神奈川の横須賀で生まれ育ったので夏は大磯だったり湘南界隈。冬は箱根も多かったし新潟、群馬で毎年必ずスキーに行った」と子供の頃の思い出を明かした。

46年前に坂本さんが撮影した貴重なホームビデオの中で、幼い花子が「パパのバカだね〜！」と言った場面を見た小泉は「最高ですね。ご家族の方しか言えない」とニッコリ。

そして自身の家族の思い出として「父がいて当時秘書もいて、進次郎がバーッと父親のところへ行って“パパはバカだなあ〜”って言ったんです。秘書とかみんな…（下を向いて無言）」と楽しそうに振り返る。「“進次郎くんしか純一郎さんにバカって言える人はいないな”って。凄く思い出した。子供だけですよね、遠慮なくパパはバカだなあって（言えるのは）」と懐かしそうに語っていた。