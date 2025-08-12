福本莉子＆田鍋梨々花、作品とリンクする“恋愛相談”に興奮 10代の悩みに真剣回答【隣のステラ】
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の福本莉子と田鍋梨々花が8月12日、都内で開催された映画「隣のステラ」（8月22日公開）トークイベント付きTeen試写会に出席。ティーンたちの悩みに答え、恋愛相談に声を上げる場面があった。
【写真】福本莉子、美脚ちらり
講談社「別冊フレンド」で人気連載中の同名漫画を実写映画化した本作。今をときめく若手俳優としてスターへの道を走り出した昴（八木勇征）と、その幼なじみの女子高生・千明（福本）。幼なじみでありながらも“芸能人と一般人”というもどかしい関係となってしまった2人の、ピュアで真っ直ぐな恋の様子を描いた切ない王道ラブストーリーとなっている。
この日は、主人公・千明を演じた福本と、千明の友人・はるなを演じた田鍋が登壇し、ティーンのお悩み相談会を実施。観客との距離の近さに福本は「ちょっといつもと違う…よりみなさんとの距離が近い会になってる」とほほ笑んだ。
人見知りで友達があまりできないという観客から「学生の頃はどうやって友達を作っていましたか？」と聞かれると、福本は「やっぱり4月が1番緊張しますよね。クラス替えとかの時が1番緊張する」と振り返り「共通の趣味とかがあると話しやすいですよね。あとは普通に席の前後の子とかが1番話しやすい気がします」と回答。
田鍋も福本の答えに同調しつつ「私はごはんを食べるのが好きなので、同じ好きなごはんを見つけられたら『うれしい！』ってなってました」とコメントした。福本と田鍋は食の趣味が似ているそうで、福本は「最近かき氷を一緒に食べに行きました」と交流を明かした。
また、「幼なじみに思いを寄せているが、昔から一緒にいるからこそ関係が壊れそうで怖い」という相談に、福本は「本当にこの映画の…」と反応し、田鍋と2人で「うわ〜ぁ！すごい！えぇ〜！」と興奮。福本は「結構会ったりするんですか？」などと質問し、今はあまり会えないという答えが返ってくると「まず誘えたらいいですよね。『ここめっちゃおいしいらしいよ。行かない？一緒に』とか、家の近くの最近できたスポットに誘うとか」と具体的にアドバイスした。（modelpress編集部）
