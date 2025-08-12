ぶいすぽっ！初のオリジナルアルバム『DIAMOND in the ROUGH』が11月15日に発売　ソロ含む全24曲が収録

次世代 Virtual esports Project・ぶいすぽっ！は、11月15日に初のオリジナルアルバム『ぶいすぽっ！Songs Collection "DIAMOND in the ROUGH"』を発売する。本アルバムには、ぶいすぽっ！メンバー23名による全体曲『DIAMOND in the ROUGH』と、各メンバーのソロ曲からなる全24曲が収録されている。

【画像】各メンバーごとにソロ曲が収録 アルバムの楽曲一覧

なお、収録楽曲は11月22日～24日に「LaLa arena TOKYO-BAY」で開催される『ぶいすぽっ！フェス 2025』内のライブイベント『DIAMOND in the ROUGH』で初披露予定だ。

本アルバムの楽曲制作には、涼木シンジや本多友紀、菊池博人など、人気コンテンツの楽曲を数多く手がけてきたクリエイター陣が参加している。

本アルバムは『ぶいすぽっ！フェス2025』のイベント会場にくわえて、ぶいすぽっ！OFFICIAL ONLINE STORE、全国のアニメイト（アニメイト通販含む）にて数量限定盤のみ発売される。カスタムジャケットカード（全24種）とクリアスリーブが付属する特典付きだ。

さらに8月17日までに予約するとカスタムジャケットカードの絵柄を使用したA4サイズのステッカーシートが手に入るほか、全国のアニメイト（アニメイト通販含む）で予約購入した場合は「告知ポスター（A3サイズ）」も合わせて入手可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）