俳優の橋本環奈さん、眞栄田郷敦さんらが映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」ジャパンプレミアに登壇しました。



【写真を見る】【橋本環奈】本田真凜から「すっごく好き、耳の形までキレイ」との告白に「本当に嬉しい」





本作は、2022年に大ヒットしたホラー映画の続編。橋本さんは、 “純粋に嬉しいです。「1」を撮っていた時は続編があることを想像してなくて。でも「1」を観てくださった方は分かると思うんですけど、終わり方が意味深で、続編がありそうだな、まだまだカラダ探せるなっていう終わり方だったので、皆様のおかげで続編を作ることができたので、期待に応えたいと思いながら撮影していました” と喜びました。







今作からは、新たに櫻井海音さん、安斉星来さん、鈴木福さん、本田真凛さん、吉田剛明さんが出演しています。









本田さんは “前作を妹（本田望結）と一緒に観に行っていて、その妹の幼なじみが（鈴木）福くんなんです。子役時代に同じ事務所でレッスンに行っていたのをついて行って見に行ってたんです。その福くんと同級生役で、ちょっと恋人になるかならないかみたいな役をやる時がくるとは、全てがビックリ” と明かしました。







さらに本田さんは “橋本環奈さんのことがすっごく好きで、写真集も買ってるんです。環奈さんが後ろを向いている時に耳の形までキレイだなと思いながら” と告白。2人は撮影で一緒になることがなく、この日が初対面だったそうで、橋本さんは “全然知らなくて。わぁ、どうしよう。耳の形を見られてたんですね。恥ずかしい” と大照れ。さらに橋本さんは “そのわりに、話しかけても「あっ」って、固まってらっしゃるなと思ってたんですけど、本当に嬉しいです” と笑顔を見せました。













また、タイトルになぞらえ、「最近探しているもの」を聞かれた眞栄田さんは、まさかの “友達” という回答。その真意を聞かれると “（友達）探してます。募集。友達いますか？いないでしょ、そんなに” と笑わせ、 “友達本当に少なくて。切ないですね” と、ポツリ。









橋本さんが “でも、数じゃないからね” とフォローすると、新たに加わった5人のメンバーを見渡しながら “ここの5人が、こんなに早く仲良くなってるのスゴイですよね。皆、あだ名を付けてるじゃないですか。俺のこと「郷敦さん」ですよ” と、うらやましそうに語り、苦笑い。橋本さんが “「どんちゃん」とか言った方が良かったかもしれないね” と、場を和ませると、鈴木さんから “言っていいんですか？” と問いかけが飛び、眞栄田さんは “ぜひ” と応じていました。



【担当：芸能情報ステーション】