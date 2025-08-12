¡È¥Ù¥ó¥Ä¡É¤Ë¡È¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¡É¡©¡ª¥æ¥Ë¡¼¥¯ÀºÎîÇÏ¤Ë¡Ä¤ª¶¡¤¨Êª¤Ï¡È¥¥ã¥ó¥É¥ë¡É¤Ç¡©ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¤ªËß¤Î¥«¥¿¥Á¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡Ö¤ªËß¾þ¤ê¡×¡Ö¤ªÊè»²¤ê¡×¡Ö·Þ¤¨²Ð¡¦Á÷¤ê²Ð¡×¤Ê¤É¤ªËß¹Ô»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´ÀèÁÄ¤µ¤Þ¤Ø¤Î·É°Õ¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤ªËß¤Î¥«¥¿¥Á¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÀèÁÄ¤â°Â¿´¡×¥Ê¥¹¤Çºî¤é¤ì¤¿¡È¤Ê¤ß¤Î¤êºÇ¶¯¥Ý¥±¥â¥ó¡É
¤ªËß¤¬¿Ê²½Ãæ¡ª ¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ä¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¿Íµ¤
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤ªËß¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸½ÂåÉ÷¤Î¼«Í³¤Ê·Á¼°¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤¬53.6%¤Ç¤·¤¿¡Ê¡Ö¤ªÊ©ÃÅ¤Î¤Ï¤»¤¬¤ï¡×¤Ï¤»¤¬¤ï²ñ°÷4353¿Í¡¢7·î¼Â»Ü¡Ë¡£
¤Þ¤º¡ÖÊ©ÃÅ¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ©ÃÅ¤Î¤Ï¤»¤¬¤ï¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬³Ë²ÈÂ²²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÊý¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö½»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÊ©ÃÅ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ÖÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢4Ëü700±ß¡Ê¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¡Ë¤ÎÊ©ÃÅ¤Ï¡¢¹â¤µ25¥»¥ó¥Á¡¢Éý33¥»¥ó¥Á¤ÇÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÃÖ¤¯¾ì½ê¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÂåÊ©ÃÅ ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥á¥â¥ê¥¢¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¤¤ï¤¯¡Ö2³ä¤Û¤É¤ÎµÒ¤¬ÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤ÎÊ©ÃÅ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï75Ëü9000±ß¤ÎÊ©ÃÅ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤ò¾þ¤ë¤«¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê©ÃÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶¡¤¨Êª¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¹¥Êª¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¡Ê¢¨825±ß¡Á¡¢¤ªÊ©ÃÅ¤Î¤Ï¤»¤¬¤ï²Á³Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¤ª¼÷»Ê¡¢¤ª¼ò¡¢¤«¤É¹¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ËÜÊª¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó:
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤«¤¤¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤«¤É¹¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤â¥¤¥Á¥´¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤ª¼÷»Ê¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÃæ¤Ë¤ï¤µ¤Ó¤¬¸«¤¨¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÏÃæ¤ËÇß´³¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó:
²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤å¤¦¤ê¤È¥Ê¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä ¥¤¥Þ¥É¥¡È¤ª¤â¤·¤í¡ÉÀºÎîÇÏ
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤´ÀèÁÄÍÍ¤¬²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤¤å¤¦¤ê¤È¥Ê¥¹¤Ç¡ÖÀºÎîÇÏ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¤å¤¦¤ê¤Ï¸½À¤¤ËÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÇÏ¡×¤ò¡¢¥Ê¥¹¤Ïµ¢¤ê¤Ë¤ªÅÚ»º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öµí¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢¤³¤ÎÀºÎîÇÏ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ê¥¹À½¤Î¥Ù¥ó¥Ä¡×¡£»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÏ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥¹¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤Î°¦¼Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¼ÖÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¤Ë²÷Å¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ê¥¹¤Ç¤Ç¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¡×¡£ºî¤Ã¤¿Êý¤Ï¡Ö¤Ê¤ß¤Î¤êºÇ¶¯¥Ý¥±¥â¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÁÄ¤â¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð°Â¿´¡£¤¢¤¹Ê©ÃÅ¤Ë¶¡¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ÊÀºÎîÇÏ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¤å¤¦¤ê¤È¥Ê¥¹¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½À¤¤ËÍè¤ë¤È¤¤ÏÂ®¤¯¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¤å¤¦¤ê¤È¥Ê¥¹¤ÎÆ°¤¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥Ü¥Ã¥³¡¼¥ËÂç³Øºß³Ø 24ºÐ
´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È´ßÃ«¹á¤ÎÄ¹ÃË
³¤³°Âç¼õ¸³½Î¡ÖMMBH¡×ÀßÎ©
¶µ°é¡¦Â¿ÍÍÀ¤Ê¤É¤òÈ¯¿®
