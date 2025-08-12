【GUセール】で990円ーーーッ！ 完売前に狙いたい♡「高見えサロペット」

最近、ついついワイドパンツばかり手に取ってしまう……。そんな風にパンツコーデにマンネリを感じている人へ。 いつものパンツをサロペットにシフトするだけで、コーデの鮮度がググッとアップするかもしれません。今回は、【GU（ジーユー）】でセール中の「高見えサロペット」をピックアップ。夏らしい爽やかさで、大人らしいコーデも叶うサロペットがお買い得とあれば、見逃さない手はないかも。急いでチェックしてみて！

きれいめサロペットでパンツコーデをアップデート

【GU】「タックサロペットパンツQ」\990（税込・セール価格）

タック入りできちんと感を纏った、洗練サロペット。すとんと落ちるワイドシルエットが、身体のラインを拾いすぎずすっきり見えが叶いそう。きれいめな素材感のおかげで、ラフに見えないのも大人に嬉しいポイントです。タンクトップと合わせて肌見せを楽しんだり、シャツを羽織ったりと、幅広い着こなしが楽しめるはず。カラーはグレーとブラックの2色展開です。

オフショル × サロペットでつくる抜け感コーデ

「夏には重たいのでは？」と、思われそうなブラックのサロペット。スタッフさんのように、オフショルのボーダートップスを合わせれば、たちまち爽やかな夏の大人カジュアルコーデに。肩まわりのほどよい肌見せが、大人の余裕とヘルシーな女っぷりを引き寄せてくれます。足元はスニーカーでカジュアルダウン。ショルダーバッグとアイウェアのブルーを差し色にすると、更に爽やかさがアップしそう。今すぐマネしてみたい、休日スタイルに仕上がっています。

肩の力を抜いた大人のリブサロペット

【GU】「リブサロペットパンツ」\990（税込・セール価格）

縦のラインを強調するリブ素材により、スタイルアップを期待できそうなサロペット。華奢なストラップが、女性らしさをさりげなく演出してくれそう。ウエストはドローコード付きで、ゆるさの中にメリハリも。シンプルなデザインなので、インナーや羽織りアイテム次第でさまざまなスタイリングを楽しめそう。大人のリゾートコーデにもぴったりかも。

ワントーンでつくる上品見えサロペットコーデ

スタッフさんは、ベージュのリブサロペットに、ゴールドカラーのボタンが映えるカーディガンをON。落ち感のあるストレートシルエットのパンツが縦ラインを引き立て、すらりとしたIラインシルエットに導いてくれそう。カジュアルな印象のサロペットも、コンパクトなカーディガンを合わせることで、グッと上品なムードに。足元はベージュのパンプスで統一感を出せば、こなれたスタイリングの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase